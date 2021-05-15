بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 50 مباراة في يوم حسم الدوري التركي وكأس انجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق كرة القدم المحلية والعربية والعالمية على موعد مع يوم مزدحم في البطولات المحلية والقارية يشهد 50 مباراة في مختلف البطولة حول العالم.

ويشهد اليوم السبت حسم بطولة الدوري التركي وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فيما تلعب عدد من المباريات القوية أيضاً.

ويقدم الخليج 365 مواعيد والقنوات الناقلة لأبرز المباريات:

المباراة: شباب بلوزداد ×الترجي .. الموعد: 6 م .. البطولة: دوري أبطال أفريقيا .. القناة الناقلة:beIN Sports HD 4 .

المباراة: كايزر تشيفز×سيمبا .. الموعد: 6 م .. البطولة: دوري أبطال أفريقيا .. القناة الناقلة:beIN Sports HD 4 .

المباراة: تشيلسي×ليستر سيتي .. الموعد: 6:15 م .. البطولة: نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي .. القناة الناقلة:beIN Sports 1 HD Premium.

المباراة:يوفنتوس× انتر ميلان .. الموعد: 6:15 م .. البطولة: الدوري الإيطالي .. القناة الناقلة:beIN Sports HD 3.

المباراة:روما ×لاتسيو .. الموعد: 8:45 م .. البطولة: الدوري الإيطالي .. القناة الناقلة:beIN Sports HD 3.

المباراة:بنفيكا ×سبورتينج لشبونة .. الموعد: 9:30 م .. البطولة: الدوري البرتغالي .

المباراة:سيراميكا×سموحة.. الموعد: 5 م .. البطولة: الدوري المصري .. القناة الناقلة:أون تايم سبورتس.

المباراة:المقاصة×الجونة.. الموعد: 7 م .. البطولة: الدوري المصري .. القناة الناقلة:أون تايم سبورتس.

المباراة:الإتحاد×الجيش.. الموعد: 9 م .. البطولة: الدوري المصري .. القناة الناقلة:أون تايم سبورتس.

المباراة:ضمك×اتحاد جدة .. الموعد: 8م .. البطولة: دروي كأس الأمير محمد بن سلمان .. القناة الناقلة:KSA Sports 1 HD .

المباراة:جلطة سراي×ملطية سبور.. الموعد: 7:30 م .. البطولة: الأسبوع الأخير للدوري التركي .. (غير مذاعة).

المباراة:جوزتبه×بشكتاش.. الموعد: 7:30 م .. البطولة: الأسبوع الأخير للدوري التركي .. (غير مذاعة).

المباراة:قيصري سبور×فنربخشة.. الموعد: 7:30 م .. البطولة: الأسبوع الأخير للدوري التركي .. (غير مذاعة).