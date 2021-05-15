وادي دجلة يوضح لمصراوي موقفه من تأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد حازم خيرت رئيس جهاز الكرة بنادي وادي دجلة أن ناديه لم يعترض على تأجيل مباراته امام الأهلي في الدوري.

وكان اتحاد الكرة قد وافق في وقت سابق على تأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة، التي كان من المقرر أن تقام 18 مايو الجاري.

وقال خيرت في تصريحات خاصة لمصراوي الى أنه ارسل خطاب لاتحاد الكرة يخبره بأنه لن يخوض المباراة في وقت الأولمبياد خاصة وأن دجلة لديه عدد من اللاعبين سينضموا للمنتخب.

وتابع أنه لم يعترض على ترحيل المباراة ولكن ليس في وقت الاولمبياد المقبلة.

واضاف ان الفريق لديه محمود مرعي وأحمد سعيد متوقع أن يتواجدا مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وهم من العناصر الاساسية للفريق.