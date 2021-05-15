وكيله لمصراوي: عروض من قطر والإمارات لعمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد ميدو حزين وكيل أعمال عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، أنه يمتلك عروضاً من أندية في قطر والإمارات.

ويتواجد عمرو جمال ضمن قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي بعدما أحرز 9 أهداف حتى الآن مع طلائع الجيش في مسابقة الدوري.

وقال وكيله في تصريحات لـ"الخليج 365" "عمرو جمال يركز حالياً مع طلائع الجيش لينهي الموسم بشكل جيد، لقد استعاد جزء كبير من مستواه الفني والبدني مؤخراً".

وتابع "هناك اتصالات من جانب مسؤولين في نادي قطري وأخر إماراتي من أجل ضم اللاعب في الموسم المقبل".

واختتم "عمرو جمال لم يحسم موقفه بعد، سيدرس كل العروض لاختيار الأفضل".