أول رد فعل من إنبي بعد مشادة طولان وجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب محمد غرابة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، بوقفه وتعديل للوائح، رافضاً ما حدث من تطاول على حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي.

وكان حلمي طولان قد دخل في مشادة كلامية مع عدد من حضور جماهير الزمالك لمباراة الزمالك وإنبي بملعب استاد القاهرة.

وأثناء المباراة، قام بعض الحضور بتوجيه هتافات تجاه حلمي طولان، وقام المدرب بالتوجه والرد عليهم.

وكتب نائب رئيس إنبي عبر حسابه على "تويتر" "من المؤسف دائماً إهانة الشخصيات المحترمة، فأصبح الجميع مستباح للإهانة والتعدى بكل الطرق والتطاول هو العادة".

وأكمل "التطاول على حلمي طولان اليوم وعلى غيره من حضور المدرجات فى مختلف المباريات يحتاج لوقفه وتعديل لوائح بوضع عقوبات مغلظة على أى تجاوز وإرساء مبدء الاحترام أولاً قبل أى شئ".

وحقق الزمالك الفوز على إنبي 3-1 في مباراة الجولة الـ22 لمسابقة الدوري.