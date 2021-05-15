الخليج 365 يكشف.. حالة صلاح محسن قبل لقاء الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر في الأهلي حالة مهاجم الفريق صلاح محسن قبل مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز في التاسعة مساء اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن صلاح محسن عانى من أعراض نزلة برد خفيفة خلال الساعات الماضية، وقد تواجد في مران الأهلي الأخير، وحصل على مسكنات وعلاج لنزلة البرد خلال الساعات الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

واختتم أن الأعراض بدأت تزول وحالة صلاح محسن تحسنت بشكل كبير.