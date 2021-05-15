خاص.. الأهلي يطير للدوحة مبكراً استعداداً للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن بعثة الفريق، من المقرر أن تتواجد مبكراً في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي، حيث ستغادر من جنوب أفريقيا مباشرةً الى قطر.

ويلعب الأهلي يوم 22 مايو الجاري، مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز، ثم يلعب في الدوحة أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 بالسوبر الأفريقي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وافق على طلب الجهاز الفني بشأن الدخول في معسكر مبكر بالدوحة.

وأشار المصدر، الى أن بعثة الأهلي سوف تغادر جنوب أفريقيا يوم 23 مايو مباشرةً الى الدوحة وذلك لتجنب الإرهاق بدلاً من العودة للقاهرة ثم السفر بعد ذلك لقطر.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الأهلي لجنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة في السادسة مساء الإثنين المقبل، ويترأس البعثة محمود الخطيب.