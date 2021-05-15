الأهلي يستدرج صنداونز في مهمة التقدم خطوة نحو "العاشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي من جديد بمواجهة تقليدية أمام بطل جنوب أفريقيا فريق صنداونز عندما يلتقي الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي في الفترة الماضية بعد الصعود لدور الثمانية وتحديدًا عقب لقاء سيمبا خاض 8 مباريات محلية في مسابقة دوري we المصري، حقق من خلالها الفوز في أربع مباريات مقابل تعادلين وخسارتين ليكون الفريق الأحمر في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن الزمالك متصدر الجدول.

- كيف جاء الصعود؟

في البداية صعد الأهلي بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى حيث جمع الفريق الأحمر (11 نقطة) ليكون في مركز الوصافة بفارق نقطتين عن سيمبا التنزاني.

الأهلي خلال مرحلة المجموعات لم يعرف الخسارة على ملعبه نظرًا لفوزه على المريخ السوداني بنتيجة (3-0) وسيمبا بنتيجة (1-0) مقابل التعادل الإيجابي أمام فيتا كلوب بنتيجة (2-2).

في المقابل، ضمن فريق صنداونز الصعود مبكرًا لمرحلة دور الثمانية حيث حقق "البرازيليين" (13 نقطة) بعد الفوز بأربع مباريات والتعادل والخسارة في مباراة.

- مواجهة تقليدية

للنسخة الثالثة على التوالي يلتقي الأهلي بصنداونز وفي نفس الدور أيضًا حيث كان التفوق لبطل جنوب أفريقيا في المرة الأولى وبنتيجة تاريخية بعد الفوز بخمسة أهداف دون رد في الذهاب قبل أن يحقق الأهلي فوز "شرفي" في الإياب بهدف دون رد على ملعب "برج العرب".

وفي النسخة الماضية، وتحديدًا في مباراة الذهاب استطاع الأهلي الثأر بالفوز بهدفين دون رد على ملعب "استاد القاهرة" قبل أن يفرض بطل أفريقيا التعادل في الإياب بهدف لكل جانب.

الأهلي وصنداونز سبق والتقيا في أربع مناسبات سابقة الأولى كانت في نهائي دوري الأبطال نسخة (2001) حيث انتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) قبل أن يفوز بطل مصر إيابًا بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق خالد بيبو.

وفي نسخة (2007) وتحديدًا بدور الـ16، انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) قبل أن يفوز الأهلي في الإياب بنتيجة (2-0).

- ظهور موسيماني

8 سنوات قضاها بيتسو موسيماني مع صنداونز قبل أن يأتي للأهلي حيث كان آخر ظهور للمدير الفني الجنوب أفريقي أمام فريقه الحالي في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني الآن يشرف على القيادة الفنية للأهلي منذ أكتوبر الماضي استطاع من خلاها أن يقود الفريق الأحمر للقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء إلى جانب الفوز بكأس مصر والحصول على برونزية كأس العالم للأندية في النسخة الماضية.

- أجايي يدعم الأهلي

صحيح أن أكرم توفيق يغيب عن الأهلي في مباراة صنداونز إلا أن موسيماني استعاد سلاح هجومي مميز وهنا الحديث عن النيجيري جونيور أجايي إلى جانب عودة ناصر ماهر.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة صنداونز كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".

- جاهزية زواني

أعلن مانكوبا منجكيثي مدرب صنداونز، أن مهاجمه ثيمبا زواني، سيكون جاهزًا لمواجهة الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق ضد ماريتزبرج ضمن منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

المدير الفني لصنداونز قال في تصريحات عبر صحيفة "تايمز لايف" :"زواني سيكون قادرًا على اللعب في مصر، إصابته لم تكن خطيرة".

بطاقة المباراة:

الموعد: 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: استاد we الأهلي السلام.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 4.

معلق المباراة: علي محمد علي.