تراجع إيرادات أندية كرة القدم الألمانية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشارت تقديرات رئيس رابطة الدوري الألماني، كريستيان زايفرت، إلى تراجع ملحوظ في إيرادات الأندية الاحترافية بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية "دويتشلاند"، قال زايفرت اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تسجل إيرادات الأندية تراجعا بمقدار يقرب من الربع مقارنة بآخر موسم قبل الجائحة.

وأوضح زايفرت أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يتمثل في غياب إيرادات التذاكر " والتي كانت تمثل في السابق ما يتراوح بين 13 إلى 15% في المتوسط من إجمالي الإيرادات، وبالإضافة إلى ذلك فإن سوق الانتقالات أُصِيْب بالشلل إلى حد كبير".

ورغم أن الرابطة نالت الكثير من الثناء على خططها للنظافة الصحية الرامية إلى عودة نشاط كرة القدم خلال الأزمة، قال زايفرت إنه لا يشعر بتحقيق الفوز، " حيث إننا سنظل مشغولين لفترة طويلة ببعض العوامل على الصعيد الاقتصادي والكثير من الناس على الصعيد النفسي".

وأعرب زايفرت في الوقت نفسه عن شعوره بالفخر لأن خطة الرابطة كانت نموذجا يحتذى بالنسبة لبعض البطولات الأخرى: " فبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس ومسابقة فورمولا 1 والرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه) والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن إف إل)، كل هذه البطولات توجهت بحسب وجهة الألمان، لكننا ارتكبنا أخطاء بطبيعة الحال، وهذا كل يوم".