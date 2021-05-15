شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. 3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة ساخنة تجمع فريقها بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يحل ضيفاً على ملعب السلام وي الأهلي، مساء اليوم السبت، بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأعلنت 3 قنوات مفتوحة نقل المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

قناة أون تايم سبورتس على البث الأرضي

ستذاع مباراة الأهلي وصنداونز عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس وترددها يتم من خلال (UHF 32)، ويمكن استقبال القناة من خلال توصيل كابل “إريال” في جهاز التليفزيون والبحث عن التردد الأرضي للقناة.

السنغالية RTS2 قناة

التردد: 11900 / الاستقطاب: أفقي / معدل الترميز 27500

الايفوارية RTI قناة

التردد: 11881 / الاستقطاب: عمودي / معدل الترميز / 27500