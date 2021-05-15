شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي نظيره الجنوب أفريقي صن داونز، اليوم السبت، على ملعب الأهلي وي السلام في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 4» بتعليق على محمد على وقناة «أون تايم سبورتس» البث الأرضي.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف