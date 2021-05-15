شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان رحيمي صفقة الأهلى المنتظرة.. كوكتيل مهارات وماكينة أهداف "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك المغربى سفيان رحيمى لاعب، الرجاء البيضاوى المغربى، كوكتيل مهارات فى التمرير والاستلام والمراوغة تجعله هدفاً منتظراً للنادى الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب مؤثر وحاسم أمام المرمى ويمتلك موهبة التسجيل من أنصاف الفرص.

الأهلى يضع رحيمى على قائمة أولوياته فى تعاقدات الصيف لتدعيم خط هجومه، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، ضمن خطة الأحمر فى الاستعانة بلاعب يتميز بقدرات تهديفية التى يفتقدها الأهلى مؤخرا.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربي، إن النادى الأهلى جدد طلبه بالحصول على خدمات سفيان رحيمى لاعب الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشار الموقع إلى أن مسؤولى الأهلى تواصلوا أيضاً مع وكيل بن يوعرى مهاجم الرجاء للتعاقد معه فى بداية الموسم الجديد، كما يستعد مسؤولو الأهلى لتقديم عرض رسمى للرجاء للتعاقد مع هداف مسابقة أمم أفريقيا للمحليين.

وشدد الموقع على أن موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى أعطى الضوء الأخضر لمسؤولى فريقه لفتح باب التفاوض مع الرجاء لضم يوسف رحيمى لصفوف الفريق لمزاملة زميله بدر بانون مدافع الأهلى.