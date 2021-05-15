شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامج إعداد لمباراتي الطلائع والمصرى خلال الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اجتماعاً مع جهازه المعاون غداً، لوضع برنامج إعداد الفريق لمباراتي طلائع الجيش والمصرى المقبلتين فى الدورى.

وسيحصل الجهاز الفني على راحة اليوم، على أن يبدأ من الغد الإعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الـ 23 من الدورى ومباراة المصرى فى الجولة الـ 24 من الدوري والتى ستقام عقب مباراة الطلائع بـ 4 أيام فقط.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات الثلاثاء المقبل عقب الراحة التى حصل عليها الفريق 3 أيام بعد الفوز أمس على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ 22 للدورى، ليحافظ الزمالك على صدارة الدورى مؤقتا عن الأهلي الذى يتبقي له 3 مباريات مؤجلة بسبب المشاركات الأفريقية.

من ناحية أخرى، يتمسك مسئولو نادي الزمالك برفع الإيقاف المفروض على محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، لمدة مباراتين من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رغم دخوله حيز التنفيذ بالفعل منذ مباراة إنبي التي أقيمت مساء أمس الجمعة وغاب عنها الفهد الأسمر للإيقاف، ولكن يرغب النادي في رفع الإيقاف قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل بالدورى.

وينتهى إيقاف شيكابالا بعد مباراة الطلائع، حيث يحق له المشاركة في لقاء المصري البورسعيدي بعدها، لكن مسئولي الزمالك يرفضون تطبيق الإيقاف من الأساس لذا يتمسكوا بإلغاء العقوبة قبل انتهاء بإقامة مباراة الطلائع.

ويتقدم الزمالك بتظلم جديد ضد عقوبة شيكابالا بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وينوي مسئولو القلعة البيضاء، تصعيد الأمر لأقصي درجة ممكنة لإلغاء العقوبة ومساندة اللاعب فى أزمته.