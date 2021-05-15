شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 17 مباراة جمعت مصر المقاصة والجونة قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع أسوان بهدف لكل فريق في نفس الجولة.





ترتيب المقاصة والجونة في جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.





تاريخ مواجهات المقاصة والجونة

التقى الجونة ومصر المقاصة فى 17 لقاء قبل صدام الليلة فاز الجونة فى 6 مواجهات وفاز المقاصة فى مباراتين وانتهت تسعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين.

وانتهت أخر مباراة جمعت الجونة ومصر المقاصة بفوز الفريق الساحلي بهدف دون رد سجله نجويم في اللقاء الذي أقيم في 30 ديسمبر 2020 بالدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة الخامسة علي ستاد خالد بشارة.





عظيمة يبحث عن الثلاث نقاط لتصحيح مسار المقاصة

وشدد محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة لإستغلال تراجع المنافس في الأسابيع الأخيرة للمسابقة مشدداً على أن استمرار نزيف النقاط سيهوى بالفريق لمراكز القاع.





رضا شحاته يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات

ومن جانبه طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد تقهقر الفريق للمراكز المتأخرة بعدما كان في المربع الذهبى للمسابقة مشدداً على أنه لن يقبل أي تهاون أو تقصير خلال المباراة.