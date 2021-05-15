شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صن داونز.. تاريخ الأهلي في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة ساخنة تجمع فريقها بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يحل ضيفاً على ملعب السلام وي الأهلي، مساء اليوم السبت، بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان «كاف» قد قرر تغيير نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2017، وذلك ببداية مرحلة المجموعات من دور الـ «16» بدلاً من 8، على أن يُقام ربع النهائي من مباراتين ذهاباً إياباً، على غرار النظام القديم ما قبل نسخة 1997.

وخاض الأهلي دور الثمانية بالنظام الجديد الذي أقره الكاف خلال النسخ الأربعة الماضية، وتمكن من عبوره في 3 مرات بينما عجز عن اختياره في مرة وحيدة.

في نسخة 2017 اصطدم الأهلي بالترجي التونسي، وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 2/2 لقاء برج العرب بالاسكندرية وانتصر بطل مصر في رادس بهدفين مقابل هدف وتأهل.

في نسخة 2018 أوقعت القرعة الأهلي أمام هورويا الغيني، وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب في غينيا وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة في ملعب السلام بالقاهرة.

نسخة 2018-2019 هي الوحيدة التي ودع الأهلي خلالها دور الثمانية مع تطبيق النظام الجديد، بعد الخسارة بالخمسة على يد صن داونز في جنوب أفريقيا والفوز ببرج العرب بهدف دون رد.

وفي النسخة الأخيرة اجتاز الأهلي عقبة صن داونز منافسه الليلة، بعد الفوز في القاهرة بثنائية على معلول وفرض تعادل إيجابي بنتيجة 1/1 في بريتوريا.