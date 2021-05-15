شكرا لقرائتكم خبر عن «حلبية» يعقد جلسة مع «ماهر» لتحديد احتياجات المصري للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، جلسة مع على ماهر الأسبوع الجاري من اجل مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول.

وقال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ان مجلس الإدارة يسعي لحسم كافة الملفات قبل نهاية مدته القانونية واجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده وزارة الشباب والرياضة حتي تكون الأمور ميسرة للمجلس الجديد الذي سيقود النادي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس الملفات التي سيناقشها حلبية وماهر، تحديد الأسماء التي يرغب المدير الفني ضمها للفريق خلال الموسم الجديد حتي يتم التفاوض مع اللاعبين وانديتهم وحسم تلك الأمور مبكراً.

ويسعي مجلس إدارة المصري، للحفاظ على المسيرة الناجحة للفريق في جدول مسابقة الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 36 نقطة.