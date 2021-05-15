شكرا لقرائتكم خبر عن «أحداد» يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب حميد أحداد، عن المشاركة مع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقررة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عقب مباراة إنبي حاجته للراحة والعلاج لفترة لاتقل عن ثلاثة أيام قبل أن يبدأ في إجراء البرنامج العلاجي والتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مجدداً.

وتعرض أحداد للإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي، وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن حرص الجهازين الطبي والفني على استبدال حميد أحداد حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لبرنامج علاجي.

يأتي هذا في الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفني للفريق للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الأهلي عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقرر الجهاز الفني للفريق مكافأة اللاعبين، ومنحهم إجازة مضاعفة لمدة ثلاثة أيام بسبب النتيجة الكبيرة التي حققوها على إنبي، ونجاحهم في الحفاظ على على فارق النقاط بينهم وبين الأهلي.