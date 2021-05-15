شكرا لقرائتكم خبر عن الرنين المغناطيسي يحسم موعد عودة محمود علاء للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك اشعة رنين مغناطيسي لتحديد مدي الإصابة التي تعرض لها في العضلة الامامية، خلال مباراة الفريق أمام إنبي.

ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.

ورفض الدكتور محمد أسامة اجراء اشعة مقطعية عادية لمحمود علاء، حتي يتمكن من تشخيص الحالة بدقة شديدة.

وتعرض علاء للإصابة خلال مباراة انبي التي جرت امس اول، ولم يستطع على اثرها اكمال المباراة، مما دفع الجهاز الفني لتغييره.

وسادت حالة من القلق بين افراد الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، خوفاً من ان ابتعاد اللاعب عن الفريق لفترة طويلة خصوصاً وانه من الركائز الأساسية في خط الدفاع، ومن أصحاب الخبرات الكبيرة التي يعتمد عليها المدير الفني وخصوصاً في المباريات الكبيرة.