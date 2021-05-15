شكرا لقرائتكم خبر عن راوول خمينيز يزين قائمة المنتخب الميكسيكي بعد غياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، إلى قائمة اللاعبين الذين استدعاهم الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك، الجمعة لخوض نهائيات دوري أمم كونكاكاف ومباراتين وديتين.

ويتعافى خيمينيز (30 عاما) من كسر في الجمجمة، الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبرالماضي.

ويواجه الـ(تري) في 29 مايو الجاري منتخب آيسلندا، ثم منتخب كوستاريكا في الثالث من يونيو المقبل، في نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف.

ويخوض المكسيكيون ودية أخرى في 12 يونيو.

ورغم عدم إعلان موعد عودة خيمينيز، قرر مارتينو استدعاء مهاجم الوولفز الذي أحرز 26 هدفا في 86 مباراة مع منتخب بلاده.

وتضم القائمة أيضا لاعبين مكسيكيين محترفين في الدوريات الأوروبية مثل دييجو لاينيز، لاعب ريال بيتيس الإسباني وهيرفينج لوزانو لاعب نابولي الإيطالي