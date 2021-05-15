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كارتيرون يحذر الزمالك من تكرار سيناريو مصطفى محمد مع «ساسي»

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، من اللجنة المؤقتة التعاقد مع بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع الذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وحذر المدرب الفرنسي من تكرار سيناريو مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق والذي وافقت اللجنة على رحيله إلى الدوري التركي ولم تتمكن من توفير البديل المناسب وتعاقدت الإدارة مع الثنائي مروان حمدي وسيف الجزيري، اللذان لم يقدما أوراق اعتمادهما مع الفريق الأبيض حتى اللحظة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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