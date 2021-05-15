شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو محط أنظار إدارة وجماهير الأهلى فى مواجهة صن داونز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلى بشغف كبير، ظهور الأورجواياني جاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقيا، في مواجهة فريقها الليلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما بات اللاعب أقرب للانتقال لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة، أقرب من أي وقت مضى.

وكان جاستون سيرينو ارتبط بالانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يعلن «صن داونز» في بيان رسمي غلق باب المفاوضات مع القلعة الحمراء، لبعد الفارق المادى بين المطلوب والمعروض.

جماهير الأهلى ليست وحدها التي تضع عينها على اللاعب المهارى في مباراة الليلة، لكن الإدارة أيضا تنتظر مردود اللاعب، قبل تجديد التفاوض مع ناديه لضمه، خاصة أن الأهلى لم يوفق فى أخر صفقاته الأجنبية في الفترة الأخيرة سواء بالتعاقد مع أليو بادجي أو والتر بواليا.

ويرى سيرينو أن لقاء الأهلى وصن داونز نهائي مبكر للبطولة القارية الأعظم في القارة السمراء، قائلا في تصريحات إعلامية سبقت اللقاء المرتقب: " الأهلي لديه لاعبون جيدون للغاية ومدير فني يجعلهم يلعبون بشكل جيد أيضا، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية.. لكنني لست خائفا من أي دفاع، فأنا أركز فقط على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لفريقنا".

وأضاف اللاعب الأوروجواياني: أن المدير الفني الحالى للنادي الأهلى بيتسو موسيماني هو المدرب الذي فعل أشياء جيدة معنا في صنداونز قبل انتقاله للأهلى، وهو يستحق أن يكون في المكان الموجود به الآن، متابعاً: "موسيماني يعرفنا كثيرا لكننا مستعدون له ولدينا فريق قوي للمضي قدما في البطولة الإفريقية".