شكرا لقرائتكم خبر عن المطالب المادية تهدد ضم أحمد أيمن منصور للزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الصفقات المنتظرة للزمالك، ظهرت عقبة كبرى أمام التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بعدما اشترط اللاعب تقاضي نفس راتبه الحالي مع بيراميدز حال انتقاله للأبيض وهو ما يبلغ قرابة 12 مليون جنيه ويعد هذا المبلغ بمثابة عقبة كبري أمام إتمام الصفقة، خاصة أن هناك اتجاه داخل الزمالك لتقليل الرواتب وترشيد النفقات.

وشهدت الأيام الماضية، فتح مسئولو الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكن طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.

وفى وقت سابق ، تلقى أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، عروضا للانتقال إلى الدورى الإماراتى وكذلك السعودى، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن هوية تلك العروض انتظاراً لوصولها بشكل رسمى فى الفترة الجارية، من أجل مناقشتها مع إدارة بيراميدز.

ويجيد منصور اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق ودخل الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية قبل التمهل فى الصفقة خلال المرحلة الأخيرة.