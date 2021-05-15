شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيمانى أمل الأهلاوية لدك حصون صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجماهير الأهلاوية آمالا عريضة على المدير الفنى بيتسو موسيمانى وخططه فى مواجهة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، فى التاسعة مساء غد السبت، حينما يستضيف فريق صن داونز الجنوب أفريقى على استاد الأهلى والسلام، فى ذهاب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا 2020-2021.

ويمتلك موسميانى خبرات خططية فى التعامل مع المباريات الصعبة، وكيفية خلق جو نفسى ملائم للاعبين لتهيئتهم قبل المواجهة المرتقبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة لقاء الإياب .

وشهدت الأيام الماضية اقتراحات داخل جهاز الأهلى بقيادة موسيمانى بالاعتماد على محمد شريف كجناح أيمن وليس مهاجما صريحا، على أن يلعب مروان محسن فى خط الهجوم، فيما طرح البعض الآخر مواصلة الدفع بمحمد شريف كمهاجم صريح كما جرت العادة فى المباريات الماضية، على أن يلعب حسين الشحات فى مركزه الجناح الأيمن.

كما درس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خطة لإيقاف نجوم صن داونز والأوراق الرابحة التى قد تشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوى، لأنه يعلم جيدا قدرات جميع اللاعبين نظرا للفترة الكبيرة التى استمر فيها بتدريب بطل جنوب أفريقيا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لموسيمانى فى الصور التالية :