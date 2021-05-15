شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثنائية فى اليوبيل الذهبى للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 مايو 1998 أقيمت القمة رقم 81 فى مسابقة الدورى، عندما استضاف الزمالك غريمه التقليدى الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدورى "اليوبيل الذهبى" لمسابقة الدورى، دخل الفريقان اللقاء، والأهلى حامل لقب آخر أربع بطولات، ويتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط، حيث كان رصيده من النقاط 58 نقطة مقابل 53 لأصحاب الضيافة، وتحت قيادة تحكيمية دنماركية للحكم كيم ميلتون نيلسون .

نجح الأهلى فى توسيع الفارق إلى ثمانى نقاط واقترب بشدة من الحفاظ بلقبه للموسم الخامس على التوالى، والمرة رقم 27 فى تاريخه، تقدم الغانى أحمد فيلكس فى الدقيقة 23 من الشوط الأول، قبل أن يعزز حسام حسن الفوز قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

تشكيل الأهلى: عصام الحضري، سمير كمونة، مشير حنفي، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ "أسامة عرابى ق 88"، هادى خشبة، مجدى طلبة، ياسر ريان، حسام حسن، الغانى أحمد فيلكس "وليد صلاح الدين ق 83".

تشكيل الزمالك: نادر السيد، أحمد معاذ "سيد حنفى ق55"، مدحت عبدالهادي، بشير التابعي، محمد القط، محمد السيد، طارق مصطفى، محمد كمونة "أسامة نبيه ق75"، طارق السعيد "طارق السيد ق75"، عبدالحميد بسيوني، المالى إسماعيل كوليبالي.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.