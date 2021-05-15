"قناة مجانية وثنائي للتعليق".. كيف تشاهد مباراة الأهلي وصنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف الأهلي في الـ9مساء اليوم السبت، نظيره صنداونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "الأهلي WE السلام".

ويستعد التلفزيون المصري لبث المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "TIME SPORTS"، وينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة الـ8 مساءً بقيادة الإعلامي كريم خطاب.

ويُحلل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "TIME SPORTS" كلا من طه إسماعيلي ووليد صلاح الدين وعمرو الدسوقي، ويعلق على المباراة بلال علام.

وتقرر أن يتم بث المباراة أيضاً عبر قناة "BEIN SPORTS HD4"، بقيادة الإعلامي أحمد فؤاد.

وينطلق الاستوديو التحليلي بالقناة القطرية في الساعة الـ8.15، ويتواجد للتحليل وائل جمعة وعزيز بينيج، ويعلق على المباراة علي محمد علي.