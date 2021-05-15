"شريف مهاجماً".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي.
ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت بملعب استاد "الأهلي WE السلام".
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.
الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.
الهجوم: محمد شريف.