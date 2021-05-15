"شريف مهاجماً".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت بملعب استاد "الأهلي WE السلام".

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.