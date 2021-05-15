شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال مدربي الأهلي الأجانب في مواجهة أنديتهم السابقة.. موسيماني ليس الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب السلام وي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت مباراة من العيار الثقيل تجمع فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للأهلي في موقف لا يُحسد عليه، فهو الليلة سيكون الخصم بعد أن كان الرفيق والقائد من خارج الخطوط على مدار سنوات طويلة لبطل جنوب أفريقيا صنع خلالها أمجاداً في ولايته.

موقف موسيماني تعرض له عدد من مدربين الأهلي الأجانب السابقين، ربما ليس بنفس الملابسات والظروف، ولكنه حدث بالفعل.

ربما كان موقف مانويل جوزيه كان أقل حرجاً حينما قاد الأهلي في مواجهة بنفيكا البرتغالي، ناديه الذي دربه في عام 1997 ولعب أيضاً بين صفوفه، المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء واجه بنفيكا في مواجهة ودية ضمن احتفالية النادي بمئوته في ملعب القاهرة عام 2007، وحقق الأهلي يومها الانتصار بهدفين مقابل هدف.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، والذي قاد الأهلي خلال شهور معدودة في عام 2018، واجه فريقه السابق الذي كان بمثابة محطته الأولى في مصر، وهو وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019 وحسم صلاح محسن المباراة بهدف دون رد لمصلحة المارد الأحمر.