شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أبو الدهب يقص شريط سداسية الأهلي في الإسماعيلي موسم 96 / 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحدى المباريات التاريخية بين الأهلي والإسماعيلي، حيث حقق فيها المارد الأحمر الفوز على الدراويش بسداسية نظيفة في موسم 96 / 97 ، وهي المباراة التي شهدت تسجيل 3 مدافعين للأهلي في مرمي الإسماعيلي، وهي من المفارقات الطريفة التي تتعلق بالمباراة، ونجح محمود أبو الدهب مدافع الأهلي السابق في افتتاح النتيجة الثقيلة بهدف مارادوني يعتبر من أجمل الأهداف التي شهدتها قمة الأهلي والإسماعيلي.

بدأت الهجمة المرتدة التي جاء منها الهدف بتبادل الكرة بين محمود أبو الدهب وهشام حنفي بقرب منطقة جزاء الأهلي قبل أن يتقدم محمود أبو الدهب ويراوغ أكثر من مدافع ويضع الكرة من خارج منطقة الجزاء في مرمي الإسماعيلي معلنا عن بدء مهرجان اهداف انتهي بسداسية نظيفة، حيث أحرز بعد ذلك مشير حنفي وأحمد فيليكس وسمير كمونة ووليد صلاح الدين وهشام حنفي، ليفوز الأهلي 6-صفر في الجولة 18 للدوري.