شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان سلبيان لصن داونز في مواجهاته أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت بملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الأهلي استضاف صن داونز خلال 4 مباريات سابقة، جميعهم في دوري أبطال أفريقيا بنسخ 2001، 2007، 2018-2019 و2019-2020.

وبالنظر في الزيارات الأربعة لصن داونز للقاهرة في مواجهاته أمام الأهلي سنجد رقمين سلبيين لبطل جنوب أفريقيا.

الرقم الأول يتمثل في خسارة صن داونز في المباريات الأربعة دون تحقيق أي تعادل أو انتصار، فتجرع طعم الهزيمة أمام المارد الأحمر.

الثاني هو عدم تسجيل صن داونز أي هدف في المباريات الأربعة بمصر، فحقق الأهلي 4 انتصارات نظيفة بنتائج «3/0» في 2001، و2/0 في 2007، و1/0 في النسخة قبل الماضية وبهدفين دون رد في النسخة الأخيرة.