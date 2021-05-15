فيدرر يطالب بقرار حازم بشأن اقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو

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جنيف : طالب أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر الجمعة بقرار حازم بشأن إقامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل والمؤجل بسبب فيروس، مبدياً تفهمه في حال لم تقم الألعاب.

ويسعى المصنف أول عالمياً سابقاً للفوز بميدالية ذهبية في الالعاب الاولمبية في سجله المزخر بالانجازات باستثناء المعدن الاصفر الاولمبي، علماً انه احرز ذهبية أولمبياد بكين 2008 في فئة الزوجي مع مواطنه ستان فافرينكا.

وتفتتح الالعاب الاولمبية المؤجلة من العام الماضي جراء تفشي جائحة "كوفيد 19" في 23 تموز/يوليو المقبل.

ووصف فيدرر ما يحصل في مقابلة مع القناة السويسرية ليمان بلو بـ "الامر صعب"، وتابع "لا نسمع الكثير من الأمور. وهذا ما يجعلني اعتقد أن الالعاب ستقام، بالرغم من أني اسمع أن الكثير من الناس في طوكيو يعارضون الألعاب".

وأردف الفائز بـ 20 لقباً كبيراً في بطولات غراند سلام "من الواضح أن عدداً كبيراً لم يتلق اللقاح"، كاشفاً تلقيه لقاح فايزر.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الجمعة توسيع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا لتشمل ثلاث مقاطعات إضافية قبل 10 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الاولمبية، في حين قدم نشطاء عريضة يطالبون فيها بإلغاء الحدث حملت توقيع اكثر من 352 الف شخص.

وفي وقت تخضع العاصمة طوكيو ومناطق أخرى لحالة الطوارئ حتى أواخر الشهر الجاري، أضيفت ثلاث مقاطعات، بما فيها هوكايدو التي ستستضيف سباق الماراتون.

وأعلن فيدرر في وقت سابق مشاركته في دورة جنيف الاسبوع المقبل في ثاني مشاركة له في احدى الدورات منذ عودته الى الملاعب بعد توقف دام أكثر من عام بسبب مشاكل في الركبة.

وقال "صراحة لا اعرف ماذا أقول"، مضيفاً "أعشق خوض الالعاب الاولمبية: الفوز بميدالية ذهبية لسويسرا يجعلني فخوراً. ولكن في حال لم يحصل ذلك بسبب الوضع، فسأكون أول المتفهمين".