شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة صالح جمعة على مائدة باتريس كارتيرون لحسم انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الزمالك إحالة ملف التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه الفنى بخصوص إتمام الصفقة من عدمه بعد عرض اللاعب على النادى من جانب بعض وكلاء اللاعبين.

وأبدي صالح جمعة ترحيبه الشديد بالانتقال لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، دون الحديث عن أى تفاصيل مادية، حيث يسعي اللاعب للتواجد فى نادٍ كبير وتعويض الفترة الماضية التي شهدت تراجع شعبيته فى الشارع الكروي بشكل كبير نظرا لابتعاده عن المباريات والدخول في عدة أزمات.

وحال موافقة الزمالك على إتمام صفقة صالح جمعة سيكون لشقيقة عبد الله لاعب الأبيض الحالي، الدور الأبرز فى إتمام الصفقة مستقبلا، حيث سبق وطلب من شقيقه الانتقال للقلعة البيضاء في وقت سابق لكن لم تتم المفاوضات وقتها بنجاح.

فى سياق آخر، قال صالح جمعة، لاعب سيراميكا، إنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب بيراميدز بالمباراة التي جرت مساء الأحد، مضيفا:"نحن نسعى لتحقيق أفضل النتائج في أول موسم لنا بالدوري المصري".

وأضاف جمعة، " طموحنا هو التواجد في المربع الذهبي واللعب في البطولات الإفريقية، كنت أواجه حظا عاثرا خلال الفترة الأخيرة ومباراة اليوم تعد بدايتي الحقيقية وعندما أشارك في منتصف الملعب تكون لدي فرصة أكبر للتمرير لزملائي، وأحمد ياسر مهاجم واعي وسيمثل إضافة قوية للأهلي بعد انتهاء إعارته".

وتابع، " شاركت وأنا مصاب، ولكنني تحاملت على نفسي، وحصلت على حقنة مسكنة من أجل المشاركة بالمباراة، ولكنني فشلت في استكمال اللقاء".