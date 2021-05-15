شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مصر المقاصة يبحث عن تصحيح المسار أمام الجونة بالجبل الأخضر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع أسوان بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وشدد محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة لإستغلال تراجع المنافس في الأسابيع الأخيرة للمسابقة مشدداً على أن استمرار نزيف النقاط سيهوى بالفريق لمراكز القاع.

ومن جانبه طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد تقهقر الفريق للمراكز المتأخرة بعدما كان في المربع الذهبى للمسابقة مشدداً على أنه لن يقبل أي تهاون أو تقصير خلال المباراة.