شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا "المنتشى" يخشى مفاجآت سموحة على ستاد السويس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز سموحة على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.

وطالب ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات بعد العرض المميز الذى قدمه الفريق أمام بيراميدز مشدداً على ضرورة الحذر من قوة فريق سموحة هذا الموسم الذى لم يخسر سوى مباراتين هذا الموسم.

في المقابل أكد أحمد سامى المدير الفني لسموحة للاعبيه أن سيراميكا ليس بالخصم الهين مشدداً على ضرورة القتال في المباراة للخروج بالنقاط الثلاث التي سوف تمنح الفريق السكندرى دفعة معنوية هائلة في ظل تقارب النقاط بينه وبين المنافس.