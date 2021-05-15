شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بإلغاء إيقاف شيكابالا قبل مباراة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادي الزمالك، برفع الإيقاف المفروض على محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق لمدة مباراتين من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رغم دخوله حيذ التنفيذ بالفعل منذ مباراة إنبي التي أقيمت مساء أمس الجمعة وغاب عنها الفهد الأسمر للإيقاف، ولكن يرغب النادي في رفع الإيقاف قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل بالدوري.

وينتهى إيقاف شيكابالا بعد مباراة الطلائع، حيث يحق له المشاركة في لقاء المصري البورسعيدي بعدها، لكن مسئولي الزمالك يرفضون تطبيق الإيقاف من الأساس لذا يتمسكوا بإلغاء العقوبة قبل انتهاء بإقامة مباراة الطلائع.

ويتقدم الزمالك بتظلم جديد ضد عقوبة شيكابالا بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وينوي مسئولو القلعة البيضاء، تصعيد الأمر لأقصي درجة ممكنة لإلغاء العقوبة ومساندة اللاعب في أزمته.

وزادت القيمة التسويقية لمحمود عبد الرزاق شيكابالا بمقدار 50 ألف يورو لتصل إلى 250 ألف يورو بعدما كانت 200 ألف يورو فقط في وقت سابق.

فيما ارتفعت القيمة التسويقية لأشرف بن شرقي الذي يقدم أفضل مواسمه مع الزمالك، لتصل إلى 2 مليون و200 ألف يورو، بعدما كانت 2 مليون يورو فقط في وقت سابق، ويحتل بن شرقي صدارة هدافي الزمالك برصيد 10 أهداف.