شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا .. بطل مصر يرتدى الزي الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يخوض لقاء هام ومصيري أمام صن دوانز الجنوب أفريقي اليوم السبت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة خلال اللقاء الذي سيقام على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافاسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحضر الاجتماع الفني للقاء، من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ‏والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة. ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء اليو السبت على استاد «الأهلي ‏we السلام» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.