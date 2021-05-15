الأهلي وصن داونز .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات المفتوحة والتشكيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يخوض لقاء هام أمام نظيره صن داونز على أرض ملعب ستاد السلام في مباراة هامة ومرتقبة لجماهير القعلة الحمراء خلال جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021.

الأهلي المصري يخوض لقاء هام أمام نظيره صن داونز على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة هامة ومرتقبة لجماهير القعلة الحمراء خلال جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021، ومن المقرر أن يقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي المصري يخوض لقاء هام أمام نظيره صن داونز على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة هامة ومرتقبة لجماهير القعلة الحمراء خلال جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021، ومن المقرر أن يقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقي مكة المكرمة، ومن المقرر أن يذاع اللقاء على شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي المصري يخوض لقاء هام أمام نظيره صن داونز على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة هامة ومرتقبة لجماهير القعلة الحمراء خلال جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021، ومن المقرر أن يعلق على هذه المباراة، علي محمد علي.

تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وترددها كالتالي:

تردد: 10853

الاستقطاب: أفقي H

معدل الرمز: 27500

التشفير: مفتوحة.

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