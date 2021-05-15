شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضيفاً ثقيلا على زعيم الثغر فى استاد الاسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل طلائع الجيش ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الطلائع على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاًن فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

من جهته حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من خطورة انتفاضة الاتحاد السكندرى، مؤكداً أن زعيم الثغر فريق قوى لايستهان بيه خاصة على ملعبه فى ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب رغبة حسام حسن مديره الفنى فى تعويض سلسلة النتائج المخيبة للأمال للاتحاد فى الفترة الاخيرة.

وطالب بسيونى لاعبيه باستمرار صحوة الطلائع وتحقيق الفوز الخامس على التوالى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ، ويفتقد الطلائع فى مباراة زعيم الثغر لجهود مهاجمه عمرو مرعى الذى حصل على الانذار الثالث فى مواجهة غزل المحلة التى فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف ليوقف صحوة الفلاحين الذين تمكنوا من الحاق الهزيمة بالاهلى والزمالك هذا الموسم.

بينما طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم عن طريق إيقاف سلسلة انتصارات الطلائع لتعويض النقاط التي خسرها زعيم الثغر في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.