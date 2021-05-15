شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يحذر لاعبي الجونة من النفق المظلم قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رضا شحاته، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه من الدخول في النفق المظلم، في حال الهزيمة من المقاصة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال شحاته للاعبيه، إن الفرق التي عانت في بداية الموسم بدأت تستعيد قوتها مع بداية الدور، مما يعنى أن الفرق التي كانت في منتصف الجدول أو ما يسمى بالمنطقة الدافئة، دخلت مرحلة الشك، وباتت قريبة من النفق المظلم والدخول في دائرة الخطر.

وأضاف المدير الفني للفريق الساحلي، في تصريحات له، إن مباراة المقاصة لا تحتمل ولا تقبل القسمة على اثنين، مطالبا لاعبيه بالقتال للظفر بالنقاط الثلاثة والابتعاد عن المنطقة التي تؤدي للهبوط، خاصة أن الموسم الجاري شائك ومليء بالغموض والمفاجآت.

يذكر أن الجونة الذي يحتل المركز الحادي عشر تعادل في آخر مباراة مع نظيره أسوان بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل هدف أسوان محمد جابر فى الشوط الأول، بينما سجل هدف الجونة لؤى وائل فى الدقيقة 56 بالشوط الثانى.