شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: الزمالك يحتاج تدعيم 6 مراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، إن فريق ناديه يحتاج 7 لاعبين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، حتى يستطيع حصد البطولات والتخلص من ضغوط عدم وجود بدلاء أقوياء.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن فريق الزمالك قوى جدا بمجموعة اللاعبين الموجودين في الملعب، لكن دكة الاحتياطى البيضاء فاضية، مفيش لاعبين جامدين يحققون الفارق، وهذا من أهم شروط حصد البطولات، أن يكون الفريق يضم قرابة الـ25 لاعبا في مستوى واحد.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، إن الزمالك يحتاج ظهير أيمن؛ لأن حمزة المثلوثى ثبت فشله، ولا يصلح للزمالك، ولا بد من رحيله، كما يحتاج الفريق مدافعين مساكين لدعم الدفاع، وأيضا مطلوب ضم جناحين بدلاء لبن شرقى وزيزو، ومدافع وسط يكون بديلا طارق حامد وينافسه، وراس حربة هداف.

حافظ الزمالك على صدارة الدوري بفوز مهم على انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.