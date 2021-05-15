شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 15 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 15 / 5 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاث مباريات، تجمع سيراميكا مع سموحة ومصر المقاصة مع الجونة وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، فى ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا مع سموحة

تقام مباراة سيراميكا وسموحة في الخامسة عصر اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز سموحة على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة مع الجونة

تقام مباراة مصر المقاصة والجونة فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين، يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع أسوان بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من 20 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة من 21 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

موعد مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى

تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.