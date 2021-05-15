طولان يحمل "أخطاء التنفيذ" مسئولية الخسارة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حلمي طولان المدير الفني لانبي بأنه واجه الزمالك كفريق مكتمل ملئ بالنجوم، قائلًا أنه لو نفذ لاعبوه التكليفات لاختلفت النتيجة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الـ22 من دوري we المصري.

وقال طولان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الزمالك 3-1: "أواجه فريق مكتمل ومتحرم للغاية ملئ بالنجوم، والهدف المبكر خطأ في التكليفات الخاصة بالفريق".

وتابع: "الأهداف التي أتت بعد ذلك كرة من ركلة ثابتة وهناك خطأ ايضًا في التكليفات وتنفيذ التكليفات، ولن أذكر ما المخطئ، ولو التكليفات نفذت بشكل جيد لاختلفت النتيجة".

وأضاف: "الزمالك فريق ملئ بالنجوم وأقدم له التهاني، وأقول لفريق حظ أوفر وسنبدأ في البناء من جديد".

وواصل: "انبي يعاني كثير وهناك 4 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، كما أن صلاح ريكو أجرى جراحة".