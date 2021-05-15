كارتيرون يتحدث عن.. الانتقادات لـ"أوباما".. ما لم يعجبه أمام "إنبي".. ومهاجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أبدى المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون، رضاه عن أداء فريقه أمام إنبي والحصول على النقاط الثلاثة للمباراة.

وفاز الزمالك على نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وقال كارتيرون في تصريحات لفضائية الزمالك عقب المباراة:"أدينا ما علينا خاصة خلال الشوط الأول ولكن لم يُعجبني التقلب في المستوى خلال اللقاء".

وأضاف المدرب الفرنسي:"الفترة الحالية صعبة ولكن المهم الحصول على ثلاثة نقاط خاصة بعد التعادل أمام الأهلي في المباراة الماضية وعلينا مواصلة الفوز في المباريات المقبلة لأن الأهلي سيكون مضغوطًا".

وأشار كاريترون إلى أنه لا يلتفت للانتقادات التي يواجهها لاعب فريقه يوسف إبراهيم "أوباما" على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:"أعلم مستوى أوباما جيدًا وانتظر منه الكثير والعودة لمستواه وكذلك سيف الجزيري لم يكن متواجدًا بقائمة المباراة الماضية واليوم كان مهماً للفريق خلال اللقاء وانتظر منه المزيد".

وأبدى كارتيرون خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي رضاه الأداء والنتيجة قائلاً:"سعيد لأننا أنهينا المباراة مبكرًا ولكن كان من الممكن أن نزيد عدد الأهداف في الشوط الثاني ولكن بشكل عام راضِ عن الأداء والنتيجة".

وأضاف مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"طارق حامد عاد لمستواه أمام إنبي وفترة الراحة المقبلة ستمنح اللاعبين القدرة على العودة لمستواهم الفني".

وأتم كارتيرون تصريحاته بالتنويه إلى أنه يعمل على ألا يوجد مساحات بين خطوط الزمالك الثلاثة في الملعب، قائلاً:"نلعب مباريات كثيرة في وقت مضغوط وأحاول اللعب بالمهاجم الجاهز وحسب احتياجاتي في كل مباراة".

وأوضح مدرب الزمالك، خلال تصريحات لفضائية أون سبورت، وجود منافسة شديدة بين حراس المرمى، قائلاً:"وجود 3 حراس على أعلى مستوى أفضل من عدم وجود حراس جيدين والجميع يرى أن الفريق احتاج للحراس الثلاثة في الفترة الأخيرة وعودة أبو جبل بالتأكيد إضافة للفريق".

وأتم كارتيرون تصريحاته لفضائية أون سبورت، قائلاً:"لا يوجد إصابة كبيرة في الزمالك كنا نشعر بالقلق على أحداد لكنها لن تزيد عن إلتواء في الكاحل، وكل إصابة الفريق الحالية بسبب الإرهاق".