مصدر لمصراوي يكشف حجم إصابة علاء وأحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بنادي الزمالك، حجم إصابة ثنائي الفريق محمود علاء والمغربي حميد أحداد بعد إصابتهما في مباراة إنبي والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وكان الزمالك تفوق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الجمعة، أن محمود علاء تعرض لإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يخضع علاء لآشعة لتحديد حجم الإصابة، حيث فضّل الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة خضوع اللاعب لآشعة لتحديد حجم الإصابة.

في المقابل، تعرض أحداد لإصابة في التواء بأنكل القدم.

وجاءت أهداف الزمالك في إنبي عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي ومحمود علاء، في المقابل سجل رامي صبري هدف الفريق البترولي من ضربة جزاء.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن حسابات الجولة الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة بـ48 نقطة من 22 مباراة متفوقًا على الأهلي بسع نقاط إلا أن الفريق الأحمر خاض 19 مباراة.