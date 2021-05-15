بعد جدل تحكيمي.. الوداد يتعادل أمام المولودية ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض فريق الوداد البيضاوي المغربي التعادل الإيجابي على منافسه مولودية الجزائر بهدف لكل جانب في لقاء أقيم على ملعب "5 جويليه" ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وليد الكرتي قائد الوداد البيضاوي سجل هدفًا لصالح فريق "الدار البيضاء" إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل حيث سدد أيوب الكعبي رأسية على مرمى المولودية لترتطم الكرة في العارضة قبل أن ترتد الكرة للكرتي ويسجل.

الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل ليحتج لاعبي فريق الوداد على الحكم وتظل النتيجة سلبية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ومن ضربة جزاء سجل يحيى جبران هدف فريق الوداد الأول في الدقيقة 66 إلا أن ميلود ربيعي تمكن من تسجيل هدف التعادل لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع حيث ستلعب موقعة الإياب على أرضية ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" مساء السبت المقبل.

ويحتاج الوداد للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الوصول للمربع الذهبي، في المقابل ليس أمام المولودية سوى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لخطف بطاقة التأهل من الغرب.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة الفائز من المباراة التالية والتي ستجمع بين سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.