الزمالك يحافظ على فارق الصدارة بثلاثية في مرمى إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الزمالك بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره إنبي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

وتقدم الزمالك مبكرًا بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما"، قبل أن يتعادل إنبي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء سددها رامي صبري ثم عاد الزمالك للتقدم مرة أخرى سريعاً في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف بنشرقي ثم أضاف محمود علاء الهدف الثالث في الدقيقة 45.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 48 في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي خاض 19 مباراة فقط من أصل 22 جولة، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة 28 في المركز التاسع.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للزمالك للمباراة فشهدت الدقيقة 2 تمريرة طولية من محمد عبد الشافي لسيف الدين الجزيري الذي سددها من داخل منطقة جزاء إنبي أعلى المرمى قبل أن يُهيء الجزيري الكرة لأوباما على حدود منطقة جزاء الفريق البترولي في الدقيقة 3 ليسددها بالمرمى متقدمًا للزمالك.

وفي الدقيقة العاشرة وصلت ركنية لرامي صبري داخل منطقة جزاء الزمالك حولها برأسه بعيدًا عن مرمى محمد عواد قبل أن يتوقف اللعب لتلقي سيف الجزيري العلاج ليخرج من الملعب قبل أن يعود مرة أخرى.

عاد إنبي في الدقيقة 18 ليُشكل خطوة مرة أخرى على مرمى الزمالك عن طريق كرة وصلت لمهاجمه إينو بيتر داخل منطقة جزاء القلعة البيضاء ولكن تصدى محمد عواد لتسديدته التي ارتطمت به لتخرج رمية مرمى.

وفي الدقيقة 22 أرسل زيزو ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء إنبي ولكن لم ينسق فرجاني ساسي والجزيري بين من سيُسددها منهما فمرت الكرة بعد ارتطامها بهما ضعيفة في يد حارس إنبي.

وردّ إنبي في الدقيقة 24 بعرضية أرسلها كريم فؤاد من يمين الملعب داخل منطقة جزاء الزمالك حولها زميله مصطفى شلبي برأسه في يد محمد عواد.

واحتسب حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو (VAR) ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 27 سددها رامي صبري بنجاح في الدقيقة 28 متعادلاً لإنبي.

وعاد الزمالك في الدقيقة 34 للتقدم بهدف ثانِ بتمريرة من حازم إمام لزيزو على يمين الملعب الذي أرسل عرضية حولها أوباما برأسه ولكنها كانت ضعيفة ليُكمل عليها برأسه بنشرقي هدفًا في مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 38 أرسل زيزو عرضية جديدة داخل منطقة جزاء إنبي ولكن لم يُنسق فرجاني ساسي هذه المرة مع أوباما لتعلوا رأسية فرجاني مرمى إنبي ثم أرسل زيزو عرضية جديدة في الدقيقة 44 ولكن حولها هذه المرة محمود علاء برأسه هدفًا ثالثًا للزمالك.

أهدر سيف الدين الجزيري فرصة تسجيل خطيرة أُتيحت له في الدقيقة 50 بعدما وصلته الكرة لتجعله في مواجهة حارس مرمى إنبي ولكنه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في قدمه.

وفي الدقيقة 55 استلم كريم فؤاد لاعب إنبي الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك ولكنه سددها أعلى مرمى محمد عواد قبل أن يحصل سيف الدين الجزيري على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 56 نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن حولها فرجاني برأسه بعيدة عن مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 57 وصلت الكرة لبنشرقي الذي راوغ بها مدافعي إنبي داخل منطقة الجزاء قبل أن ترتطم تسديدته بأقدام الدفاع لتخرج ركنية نفذها هو وأبعدها دفاع إنبي لركنية أخرى نفذها زيزو وأبعدها دفاع الفريق البترولي.

وأرسل أوباما طولية في الدقيقة 70 من أعلى رامي صبري مدافع إنبي وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الفريق البترولي ولكنه سددها بجوار القائم.

وأجرى كارتيرون تبديلين في الدقيقة 75 بالدفع بحميد أحداد بدلًا من سيف الدين الجزيري وبإسلام جابر بدلًا من أحمد السيد "زيزو" قبل أن يدفع بمحمد عبدالسلام بدلًا من محمود علاء في الدقيقة 81.

وتوقف اللعب في الدقيقة 83 إثر إصابة حميد أحداد خلال محاولته إبعاد إحدى الكرات من نصف ملعب الزمالك ليدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب ليُكمل الزمالك الدقائق التالية بـ 10 لاعبين حتى دفع كارتيرون بأسامة فيصل بدلًا منه في الدقيقة 89.

ودفع كارتيرون كذلك في الدقيقة ذاتها 89 بمحمد أشرف "روقا"، بدلًا من فرجاني ساسي قبل أن يحتسب الحكم أربعة دقائق كوقت بدل من الضائع ثم يُطلق صافرة النهاية بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف سجله إنبي.