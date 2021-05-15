نتيجة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري «الملكي يعزز الصدارة»

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وانبي لحساب الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

عزز نادي الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على انبي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل أهداف الزمالك كل من، يوسف أوباما في الدقيقة (4)، أشرف بن شرقي (35)، محمود علاء (45)، بينما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري في الدقيقة (29)، من علامة الجزاء.

وبهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد انبي عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك وانبي فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

افتتح يوسف أوباما التسجيل مبكرًا لفريق الزمالك وبالتحديد في الدقيقة الرابعة، بعدما تلقى تمريرة من زيزو على حدود منطقة الجزاء ومر بشكل رائع من مدافع إنبي ثم سدد كرة أرضية على يسار الحارس محمود جاد.

وتحصل نادي انبي على ضربة جزاء في الدقيقة (28)، إثر إعاقة من مدافع الزمالك محمود علاء على المهاجم دينوبيتر جودي داخل المنطقة، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتولى المدافع المتخصص رامي صبري تنفيذ ضربة الجزاء، وسددها على طريقة “بانينكا” بشكلٍ رائع، مسجلًا هدف التعادل لفريق انبي في الدقيقة (29).

وتقدم الزمالك في النتيجة من جديد عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة (35)، بعدما أرتقى أوباما لكرة عرضية من أحمد سيد زيزو من وضربها بالرأس لترتد من العراضة أمام المهاجم المغربي الذي قابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

وأحرز المدافع الهداف محمود علاء الهدف الثالث لفريق الزمالك في الدقيقة (45)، برأسية رائعة بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة أرسلها أحمد سيد زيزو.

وفي الشوط الثاني، هدأ الريتم تمامًا، ولم يصنع الفريقين أي فرصة خطيرة تذكر، في ظل توقف المباراة في أكثر من مناسبة للإصابات المتكررة، وإجراء التبديلات، لتنتهي بفوز الزمالك على انبي بنتيجة (3-1).

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