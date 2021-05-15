فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي «جوميز يُضيع الفوز»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

فرط الهلال في فرصة الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي، بعدما وقع في فخ التعادل مع ضيفه “الباطن”، في المباراة التي أقيمت على ملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتقدم الهلال بالنتيجة في الدقيقة (19)، عن طريق بافتيمبي جوميز، قبل أن يدرك محمد الرايحي التعادل لفريق الباطن في الدقيقة (29).

وأهدر بافتيمبي جوميز فرصة اقتناص الثلاث نقاط بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، ليهدر فرصة توسيع الفارق بينه وبين الشباب الذي خسر أمام الاتفاق اليوم، في المقابل أصبح في رصيد الباطن 30 نقطة في المركز 13.

وتقدم بافتيمبي جوميز بالهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة (18)، من تسديدة رائعة بيمناه، سكنت الزاوية اليسرى لحارس الباطن مارتن كامبانيا.

وأرسل فابيو أبرو تهديد الباطن الأول على مرمى الهلال في الدقيقة (25)، بتسديدة مرت بعيدًا عن مرمى عبد الله المعيوف.

وكان جيوفنيكو قريب من إضافة الهدف الثاني لصالح الهلال، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الباطن أبعدها ببراعة.

وسجل محمد رايحي هدف التعادل لفريق الباطن في الدقيقة (29)، بعدما مر بمهارة من مدافع الهلال وأطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الزاوية اليمنى للمعيوف.

وكاد الباطن يضيف هدف التقدم الثاني من كرة خطيرة مررت إلى يوسف الجبلي، وسدد تسديدة أرضية قوية بيمناه ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني، صنع الهلال أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، لعل أبرزها هجمة سالم الدوسري، الذي أرسل عرضية متقنة ضربها جيوفينكو بالرأس ولكن الحارس كامبانيا أبعد الكرة بتصدٍ رائع.

وتحصل الهلال على ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سددها جوميز وارتطمت في العارضة، لتنتهي المباراة بين الزعيم والباطن بنتيجة (1-1).

فيديو اهداف الهلال والباطن

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