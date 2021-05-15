شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم رامي صبري بسبب «استعراضه» أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، رامي صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي.

ويأتي ذلك بسبب الطريقة التي سدد بها ضربة الجزاء خلال مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «رامي صبري، سدد ضربة الجزاء بشكل استعراضي»، مضيفا :«اللاعب الذي يسدد الكرة بهذه الطريقة لديه ثقة كبيرة في إمكانياته الفنية».

وأضاف: «مينفعش اللاعب يلعب ضربة الجزاء بهذا الشكل الاستعراضي أمام فريق كبير بحجم الزمالك، خاصة أن فريقه كان متأخرًا بهدف».

ووجه صديق، رسالة إلى رامي صبري، قائلا: «حل مشاكلك الدفاعية أولاً وبعد ذلك ألعب ضربة الجزاء بطريقة استعراضية».