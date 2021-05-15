شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل ضد مانشستر سيتي: توريس يتفوق على ميسي ورقم قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي الفوز خارج قواعده بنتيجة 4-3 على نيوكاسل يونايتد في مباراة ضمن الجولة 36 من البريميرليج.

ونجح بطل البريميرليج هذا الموسم في تحقيق فوز صعب في مباراة تأخر في نتيجتها مرتين، قبل أن يعود ويحقق الفوز بفضل تألق كبير من الجناح الإسباني الشاب، فيران توريس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، بعد أن افتتح أصحاب الأرض التقدم بهدف عن طريق المدافع السويدي إيميل كرافث، لكن الضيوف ردوا بهدفين سريعين عن طريق جواو كانسيلو وفيران توريس، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع عن طريق المهاجم البرازيلي جولينتون من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني استعاد نيوكاسل تقدمه للمرة الثانية عن طريق جو ويلوك الذي تابع ركلة جزاء تصدى لها الحارس سكوت كارسون، وأودعها بسهولة في المرمى الخالي.

وسجل مانشستر سيتي مرتين في الدقيقة 62 والدقيقة 64 بواسطة توريس الذي وضع فريقه في المقدمة في الشوط الثاني، ليحافظ الضيوف على تقدمهم ويحققون انتصارًا مستحقًا في مباراة مثيرة.

رجل المباراة:

لا يمكن النظر لأبعد من فيران توريس الذي سجل أول هاتريك له في مسيرته بالبريميرليج، ولعب دور البطولة في فوز بطل المسابقة بالمباراة اليوم.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

مانشستر سيتي – البطل – عزز من موقعه في صدارة الترتيب بارتفاع رصيده إلى 83 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.

نيوكاسل – الذي ضمن بقائه في المسابقة – تلقى خسارته الـ17 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بعمر 35 عامًا، سكوت كارسون لعب مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج. الطريف أن نيوكاسل كان أخر خصم لعب ضده في المسابقة، في مايو 2011، منذ 3645 يومًا. هذه هي أطول فترة بين مشاركتين لحارس مرمى في عهد المسابقة.

- افتتح نيوكاسل التسجيل في مباراة على أرضه في البريميرليج ضد مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2005.

- للمرة الثالثة فقط هذا الموسم، شوط أول من مباراة في البريميرليج يشهد تسجيل كلا الطرفين لهدفين أو أكثر، بعد المباراة الافتتاحية في الموسم بين ليفربول وليدز يونايتد، ومباراة ساوثهامبتون وبيرنلي في أبريل الماضي.

- فيران توريس سجل 7 أهداف في البريميرليج هذا الموسم. 5 منهم في أخر 4 مباريات له.

- نيوكاسل سجل 15 هدفًأ في أخر 7 مباريات لهم في البريميرليج. أزيد بهدف من عدد الأهداف التي سجلوها في المباريات الـ18 السابقة في الدوري هذا الموسم. (14)

- 3 أهداف للمهاجم البرازيلي جولينتون في أخر 7 مباريات له في البريميرليج، نفس عدد أهدافه التي سجلها في أول 61 مباراة له بالبريميرليج مع نيوكاسل.

- لا يوجد فريق ارتكب ركلات جزاء في البريميرليج هذا الموسم أكثر من مانشستر سيتي (9)

- فيران توريس (21 عامًا و75 يومًا) هو ثالث أصغر مسجل للهاتريك لمانشستر سيتي في عهد البريميرليج بعد ماريو بالوتيلي (20 عامًا و138 يومًا) ورحيم سترلينج (20 عامًا و313 يومًا)

- فيران توريس (21 عامًا و75 يومًا) هو أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هاتريك في الدوري لفريق يدربه بيب جوارديولا، متخطيًا الرقم السابق المدون باسم ليونيل ميسي في يناير 2010 (22 عامًا و200 يومًا)

- مانشستر سيتي حقق الليلة رقمًا قياسيًا في تاريخ الكرة الإنجليزية مع خوض الفريق لـ 23 مباراة متتالية خارج قواعده بمختلف البطولات دون خسارة (فاز 21 وتعادل 2).

- الفريق فاز بأخر 12 مباراة له خارج القواعد في البريميرليج، رقم قياسي غير مسبوق في المسابقة.