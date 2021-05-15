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موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على إنبي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب نظيره إنبي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما بملعب القاهرة الدولي، مساء الجمعة، بمنافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وسجل ثلاثية الزمالك يوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، في حين أحرز رامي صبري هدف إنبي الوحيد.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو في الجولة رقم 23 للدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، ويلاحقه الأهلي بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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