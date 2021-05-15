شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي يعرقل تعاقد " ماهر" مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، عرضاً من احد الأندية الخليجية لتولى تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي يهدد مفاوضات مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مع المدير الفنى والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن ماهر رحب بالاستمرار مع الفريق لفترة جديدة ولكنه اشترط التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل المنافسه على التواجد في المربع الذهبي الموسم المقبل والمشاركة في البطولة الأفريقية مرة أخرى.

من جهة أخرى يعود لصفوف الفريق في مباراته المقبلة الثلاثي عمرو موسى وكريم العراقى وعمر كمال عبدالواحد بعد غيابهم عن مباراة المحلة التي أقيمت الجمعة للإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.